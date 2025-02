Tpi.it - Giulia De Lellis: “Voglio diventare madre, ma non per forza con Tony Effe. Per ora sto bene così”

De: “, ma non percon”Dalla voglia di maternità al rapporto con il compagnoDesi racconta in un’intervista al settimanale F.L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora influencer, spiega quel è il segreto del suo successo: “Le persone si sono fidate di me dal giorno zero. Nessuno ha mai messo in dubbio che non pensassi realmente ciò che postavo”.Sugli attacchi che spesso riceve sul web, invece, dichiara: “Sono il tipo di persona che divide molto, o mi ami o mi odi, io stessa sono fatta, bianco o nero. Ho imparato però che quando le critiche non sono costruttive, e quindi non aiutano a migliorare, me le faccio scivolare addosso”.Le priorità diDenon sono cambiate ma sono “le stesse che avevo fin da quando ho iniziato: realizzarmi nel lavoro, come moglie e poi come”.