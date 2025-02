Sport.quotidiano.net - Giudice sportivo. Solo una giornata per Varriale

Squadra di nuovo al lavoro, ieri pomeriggio, sul sintetico del Dorico. Con une una società sollevati, vista la decisione delche ha assegnato una soladi squalifica all’attaccante dopo il cartellino rosso rimediato domenica poco dopo il suo ingresso in campo: unadi squalifica "per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco", recita la decisione del, dunque nessun fallo di reazione. Meglio così per l’Ancona: Antoniotornerà a disposizione di Gadda per la partita in programma domenica 16 a Civitanova. Intanto Klaidas Laukzemis è stato votato man of the match dai tifosi biancorossi: la sua prestazione a Sora non è certo passata inosservata, dai 123 anconetani presenti al Tomei, come pure da chi era a casa e ha visto le parate del portiere lituano che ha tenuto in gara l’Ancona nei servizi video sulla sfida.