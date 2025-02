Sport.quotidiano.net - GIUDICE SPORTIVO. Orellana e Di Paola: un turno di squalifica

Una giornata diper Di(Vis) e per Lisi del Perugia. Queste le decisioni deldi C che ha fermato per unanche Rosaia (Gubbio), Vitali (Pontedera), Carpani (Ascoli) e De Santis (Pineto). Ammende: 1.000 euro Pescara e Sestri, 800 Ascoli, 600 Rimini, 500 Arezzo, 400 Perugia, 300 Campobasso (danneggiamento di un seggiolino dello stadio Benelli). Designazioni. Perugia-Vis di venerdì (20,30) sarà diretta da Marco Di Loreto di Terni, assistenti Spatrisano di Cesena e Pignatelli di Viareggio, quarto uomo Papagno di Roma2. Di Loreto è al secondo anno di C e non ha precedenti con le due squadre. Panchine. Cristian Bucchi è il nuovo allenatore dell’Arezzo, Francesco Baldini è il nuovo allenatore della Spal.