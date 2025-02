Sport.quotidiano.net - Giudice Sportivo. Grifo, 400 euro di multa. La Vis ne perde due

alla società, inibizione al direttore Meluso e squalifica a Lisi. Ilsi è espresso dopo l’ultimo turno di campionato. Il club dovrà pagare 400di sanzione per "un bengala lanciato dai tifosi biancorossi nel recinto di gioco, senza conseguenze". Mentre Meluso è stato inibito fino al giorno 11 febbraio per aver "al 7’ della ripresa tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro". Mentre Lisi è stato squalificato perché, diffidato, ha rimediato il giallo quando è subentrato a Rimini. La Vis non avrà Di Paola e Orellana, squalificati.