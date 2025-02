Ilrestodelcarlino.it - Giubileo, scoperti hotel e ristorante abusivi

Non ha passato i controlli della Polizia di Stato, dell’Ispettorato territoriale del lavoro e del personale Ast di Ancona una struttura ricettiva di Loreto. Uncon annessoche operava abusivamente. Al loro ingresso i poliziotti hanno verificato che la struttura alberghiera ospitava alcune persone che si trovavano a Loreto per motivi di lavoro, apprendendo dalle dichiarazioni degli ospiti che uno di loro alloggiava nella struttura da oltre un anno. Ilinterno, con una capacità ricettiva di circa 70 persone, era perfettamente funzionante e nelle adiacenze era presente una cucina industriale. Nei confronti del gestore di fatto della struttura, una donna loretana di 61 anni, e del legale rappresentante della società cui facevano capo albergo e, ucraino di 45 anni, è scattata la doppia denuncia per la violazione dell’articolo 109 del Tulps, che stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive devono comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, attraverso la consegna di copia della scheda o comunicazione, anche con mezzi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero Interno.