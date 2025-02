Lanazione.it - Gispi Tigers al top. E sogno promozione

"Un bilancio? Senz’altro positivo. Siamo ripartiti al meglio nonostante nonostante gli infortuni, c’è entusiasmo e si ragazzi si allenano bene". Parola di Lorenzo Vannini e Luca Nuti tecnici dei, che hanno così commentato il momento della squadra. Il campionato di Serie C sta osservando una lunga sosta che si concluderà fra poco meno di due settimane, ma Doni e compagni stanno continuando ad allenarsi: domani alle 20 sosterranno ad esempio un allenamento congiunto con i Cavalieri Union, per mantenere ottimale la condizione fisica in vista della gara del 16 febbraio prossimo contro Firenze. E il morale è più alto che mai, perché la fase-del torneo è oggettivamente iniziata nel miglior modo possibile: grazie alle vittorie ottenute contro Vasari Arezzo e Livorno, ihanno centrato due successi in altrettanti incontri ed occupano la prima posizione del girone tosco-sardo con 10 punti.