Gisele Bündchen mamma per la terza volta | Lei e Joaquim Valente sono felicissimi

è di nuovo(per la): è TMZ ad annunciare la nascita del bebè, di cui non si conosce genere e nome. Il nuovo nato è il primo figlio avuto con l’attuale fidanzato, dopo l’addio all’ex marito Tom Brady. La top model è giàdi Benjamin Rein, 14 anni, e di Vivian Lake, 11 anni, avuti con l’ex.per la, è nato il primo figlio conLa dolce attesa dinon è stata annunciata da lei stessa: solamente a ottobre 2024, abbiamo scoperto la gravidanza, anticipata dai tabloid. “felici di questo nuovo capitolo della loro vita e non vedono l’ora di creare un ambiente pacifico e amorevole per tutta la famiglia”, aveva rivelato una fonte vicina alla top model a People. E ora, come confermato da TMZ, è nato il terzo figlio, anche se non si conosce la data esatta né il nome.