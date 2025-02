Ilfattoquotidiano.it - Giovanni vince 40mila euro ad “Affari tuoi”, poi l’incredibile scoperta: “La sua fidanzata Jessica aveva già vinto 115 mila euro, coincidenze?”

“Non c’è niente di vero in questo gioco, fa a pugni con la statistica”, “Programma inutile e farlocco”. C’è stata un’autentica pioggia di critiche, da parte del pubblico social, nei confronti del programma “”. Lo show, condotto da Stefano De Martino, è finito al centro del dibattito sul web a causa di una coincidenza che ha fatto andare molti utenti sulle furie. In occasione della puntata andata in onda lunedì 3 febbraio, uno dei concorrenti in gara,, si è portato a casa un ghiotto bottino di ben 40.000. Sembrava essere una vincita come le altre quando, a causa di elementi ed indizi considerati “sospetti” da molti, si è gridato allo scandalo. Il giocatore, di origini calabresi,davanti a sé due pacchi: il primo da 5.000, il secondo da 75.000. A fornire una via di mezzo aè venuto in suo soccorso “il dottore”, che gli ha fatto un’allettante offerta – poi accettata dal concorrente – da 40.