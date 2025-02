Lanazione.it - Giornata no per il Prato Nord U21

La diciassettesimadi campionato, per quel che riguarda la Terza Categoria di, si è conclusa con cinque reti. Tante ne sono infatti state segnate nel tradizionale posticipo del lunedì, che ha visto sfidarsi un paio di giorni fa il Firenzeed il Colonnata. A prevalere sono stati i fiorentini, capitalizzando al massimo il fattore-campo ed imponendosi al culmine di un pirotecnico 3-2 (nonostante le reti ospiti di Barsanti e Caccialupi). E sono così riusciti a salire all’undicesimo posto in classifica a quota 19 punti, lasciando i rivali in penultima posizione a quota 12. Il Colonnata, poche ore prima della sfida, aveva peraltro ufficializzato un nuovo innesto: la dirigenza ha regalato a mister Vieri l’esperto centrocampista (classe 1991) Daniele Onofrietti, arrivato dal Pian di San Bartolo.