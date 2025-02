Giornata contro lo spreco alimentare Slow Food Italia | Attenzione alle mense scolastiche

Leggi su Ildenaro.it

Due milioni di pasti vengono serviti quotidianamente nelle scuolene, soprattutto in quelle dell’infanzia (3-6 anni) e nelle primarie (fino agli undici anni). In occasione dellanazionale di prevenzione dello, che ricorre il 5 febbraio,accende un riflettore sul cibo che viene buttato via nelle, proprio nel luogo che più di ogni altro è deputato all’istruzione e all’educazione. Attualmente non sono disponibili dati certi sullonelle, perché nessuno ne ha mai chiesto conto a chi se ne occupa e non sono previsti monitoraggi. Ma chiunque sia entrato in una mensa scolastica ben conosce quanto grave sia la situazione. La ristorazione scolastica non è normata da alcun LEP (livello essenziale delle prestazioni) e ogni singolo Comuneno stabilisce singolarmente il modo in cui assicurare il servizio ai propri utenti, cioè le alunne e gli alunni.