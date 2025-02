Bergamonews.it - Giornata contro lo spreco alimentare, Ruzzini: “Nel 2024 un recupero che vale oltre 1 milione di euro”

Bergamo. “Tempo di agire”, questo il claim scelto in occasione della 12esimaloche si celebra, a livello nazionlae, oggi, mercoledì 5 febbraio. Nonostante gli impegni di molte nazioni a favore della transizione ecologica, ad oggi una buona parte della produzioneglobale, un terzo secondo i dati della Fao, non arriva sui nostri piatti. Si perde o si spreca lungo le filiere produttive che vanno dalla raccolta alla trasformazione, dal trasporto alla conservazione, ma soprattutto nelle nostre case. E se le tendenze attuali persisteranno, la perdita e lodi cibo, stando alle stime, raddoppieranno entro il 2050. L’intera filiera del cibo, nel nostro Paese,14 miliardi, per 4.5 milioni di tonnellate. E fatto salvo per la parentesi del Covid, dove la permanenza forzata in casa ha consentito di programmare meglio i consumi giornalieri e riutilizzare gli avanzi, ora la percentuale di cibo sprecato sale ancora, a causa anche di una minore attenzione alle buone pratiche.