Giorgia Mondani | L’orologio parla di noi del nostro stile e apre a momenti inaspettati

è lo strumento che segna il tempo, è un gioiello che fa parte della nostra immagine. Ma non basta. Infatti, “non è solo un accessorio: è un simbolo, un ricordo che accompagna ipiù importanti della nostra vita”. Questa è la filosofia e la passione che, Esperta e Consulente Orologi di Lusso, Ambassador, autrice e Membro GPHG (Grand Prix d’Horlogerie de Geneve).è un vero e proprio punto di riferimento per i marchi più famosi e per tutti i collezionisti e gli amanti di orologi ed è seguitissima sui social dove condivide giornalmente curiosità e novità sul mondo del lusso. Lei è riuscita ad affermarsi in un mondo, quello degli orologi di lusso, prettamente maschile. A noi ha raccontato della sua passione, dei suoi orologi speciali, dandoci qualche consiglio su come scegliere questi straordinari oggetti che raccontano di noi.