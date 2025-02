Quotidiano.net - Giorgia Meloni guida vertice su piano carceri: 7.000 nuovi posti detentivi previsti

La premier, a quanto si apprende, ha presieduto oggi a Palazzo Chigi undedicato al. Alla riunione hanno partecipato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario Andrea Delmastro, il Commissario per leMarco Doglio, rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap). L'incontro, si apprende, è stato incentrato sulle strategie per il potenziamento del sistema penitenziario, con l'obiettivo di realizzare 7.000, in un'azione determinata per migliorare le condizioni della pena in fase esecutiva e in genere delle strutture carcerarie.