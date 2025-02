Sport.quotidiano.net - Ginnastica. Sei medaglie a Ravenna per le atlete della Pgf

Leggi su Sport.quotidiano.net

Domenica, laartistica femminile è stata impegnata anella prima prova del campionato regionale Silver individuale LD, con la PalestraFerrara che conquista due ori, un argento e tre bronzi. Partiamo dalle più piccole, le allieve 3, allenate da Michela Pelizzari, con il doppio podio di Giada Faccini, prima, e Vittoria Mumolo, seconda, nel livello avanzato. Nel base molto buone le prove di Giulia Casoni, 4^, e Giulia Fogli, 15^. Salendo tra le più grandi, allenate da Maicol Angella, registriamo l’oro di Vittoria Valdinoci tra le senior 2 LD avanzato, con le compagne Desy Guzzoni terza e Lucrezia Biserni quarta. Sempre nell’avanzato, tra le senior 1 bronzo per Marta Sabba e buon 5° posto per Elena Pieraccini. Nel livello base ancora un terzo posto, per Camilla Di Lascio tra le senior 2, mentre è settima Maria Chiara Scapoli, senior 1.