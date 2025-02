Oasport.it - Ginnastica artistica, l’Italia delle meraviglie riparte dalla Serie A: tra conferme, assenze e novità

Leggi su Oasport.it

Volgendo lo sguardo al recente passato si notano le tre meravigliose medaglie conquistate alle Olimpiadi di Parigi 2024: il leggendario argento nella gara a squadre, l’oro di Alice D’Amato alla trave accompagnata sul podio della gara sui 10 cm da Manila Esposito. Se si guarda al futuro si pensa già ai Giochi di Los Angeles 2028: il quadriennio che condurrà laalla prossima rassegna a cinque cerchi incomincerà sabato 8 febbraio con la prima tappa dellaA.Sarà il PalaGeorge di Montichiari (in provincia di Brescia) a ospitare il primo atto del massimo campionato italiano a squadre: sono previsti tre appuntamenti di regular season, al terminequali si definiranno le migliori otto compagini che si contenderanno lo scudetto nella Final Eight in programma a inizio maggio.