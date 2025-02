Biccy.it - Gieffini terrorizzati dal flirt tra Helena e Javier

Dopo quattro mesi passati a ribadire quantoPrestes per lui fosse solo una grande amica,Martinez in questi giorni si è accorto di provare qualcosa di più e si è lasciato andare. Questo avvicinamento del pallavolista è sospetto? Sì (e nemmeno poco), ma lo è certamente di più l’improvviso interessamento che certistanno dimostrando per, per la sua serenità e per i suoi sentimenti. Nella casa del Grande Fratello alcuni concorrenti non solo insinuano chestia dando ascolto più alla testa che al cuore e che i baci e le carezze che elargisce alla Prestes siano frutto di una sua precisa strategia, ma fanno continui comizi per cercare di fare nuovi proseliti.Il terrore deiper la nuova presunta love story traPrestes eMartinez.Non passa ora che il gruppetto formato da Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma (ogni tanto si aggregano anche Giglio e Alfonso) non dia vita a un nuovo raduno per discutere del rapporto traed