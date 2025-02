Ilrestodelcarlino.it - Gianni Morandi allegro chirurgo con un paziente speciale: Jovanotti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 5 febbraio 2025 – “Si gioca con ‘Il Corpo Umano’”. È la frase scritta daa corredo di una foto divertente, pubblicata su Instagram e su Facebook, in cui si diverte in versione. Un, perché ildisegnato è il suo amico Lorenzo. Il nuovo progetto musicale diCome la copertina del nuovo progetto musicale del Jova, da lui stesso realizzata insieme a Sergio Pappalettera di Studio Prodesign, ispirata appunto al gioco da tavola cult degli anni Ottanta. Il suo sedicesimo disco di inediti, ispirato alla lunga riabilitazione dopo il grave incidente in bici, è un invito alla speranza e si chiama proprio “Il Corpo Umano. Vol.1” (titolo che fa presagire un secondo volume). Un album di rinascita. La foto dicon il gioco ha fatto subito il pieno di like e commenti, tra cui quello di Saturnino e dello stesso, che ha risposto con tanti cuori.