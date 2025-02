361magazine.com - Ghemon a Cusano Notte: “Serve un’instabilità per essere felici”

E’ uno dei più talentuosi e apprezzati artisti italiani. Partito dal mondo hip hop, negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile musicale, rendendolo unico e caratterizzante, mescolando, soul, jazz, rap e cantautorato italiano,è stato ospite di Simone Lemmo all’interno del late show “”, in onda dal lunedì al venerdì dalle 21 su RadioCampus in tutta Italia.L’artista ha presentato il suo nuovo progetto discografico “Una Cosetta Così” , un album che mescola stand-up comedy e musica inedita, unendo la tradizione dei comedy album americani alla forza del nostro teatro canzone, richiamando l’eredità di artisti come Gaber e Jannacci.A tal proposito l’artista ha dichiarato: “Musica e comicità coesistono in maniera complessa; si uniscono con tanta follia e lavoro.