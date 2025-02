Isaechia.it - Gf Vip, Luca Onestini pronto a partecipare a un nuovo reality: ecco quale

, volto noto deidi Canale 5, èad affrontare una nuova esperienza televisiva.Come lui stesso ha annunciato sui social, farà parte de La Casa de los Famosos All-Stars, programma messicano trasmesso da Telemundo che offrirà al vincitore 200mila dollari.SORPRESAAAA !!! ? #lacasadelosfamososallstars pic.twitter.com/3ook2mojXP—(@11) February 5, 2025Il format de La Casa de los Famosos è simile al nostrano Grande Fratello Vip con la differenza che il gruppo di celebrità dovranno competere per arrivare ad essere l’ultimo concorrente rimasto in gioco. Costui vincerà il primo premio di 200.000 dollari, mentre il secondo e terzo classificato riceveranno rispettivamente 100.000 e 50.000 dollari.Questa non sarà la prima esperienza televisiva diin unstraniero, dato che l’ex Mister Italia nel 2021 ha partecipato (e vinto) a Secret Story,show in onda su Telecinco.