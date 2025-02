Genova, muore operaio. Indetto sciopero

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.50 Tragedia sul lavoro nel porto di. Undi 36 anni è morto dopo essere colpito alla testa mentre riparava un'imbarcazione in un cantiere a molo Giano. Sul posto è intervenuto il 118, ma per l'uomo nulla da fare. Immediata la reazione dei lavoratori metalmeccanici. I sindacati hannosubito uno. La Cgil ha denunciato:"La scia di sangue sul lavoro deve essere fermata. In Liguria gli infortuni mortali sul lavoro sono in aumento: 26 nel 2024.E' una mattanza".