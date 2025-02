Strumentipolitici.it - Genocidio e diaspora bis

Se Trump rappresentava l’unica possibilità di instradare la conclusione del conflitto russo-ucraino, era altrettanto evidente che il tycoon newyorkese avrebbe costituito un problema sul fronte mediorientale. Le sue idee e i suoi rapporti con Israele erano da tempo estremamente chiari. E infatti ora è arrivata dalla Casa Bianca una proposta a dir poco agghiacciante. Durante la visita del premier israeliano Netanyahu, Trump ha affermato che il reinsediamento dei palestinesi debba essere permanente e che riguarderà tutti i cittadini di Gaza. Secondo il presidente americano:I palestinesi non vogliono vivere a Gaza. Vivono in un inferno, nessuno vorrebbe viverci.Perciò preme per una loro ricollocazione tra Giordania ed Egitto. Gli israeliani incasserebbero così la Striscia, che diventerebbe un loro territorio.