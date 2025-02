Justcalcio.com - Genoa, quando torna Cornet: cosa fare al Fantacalcio|Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-05 14:41:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:alA Calciomercato.com Homeal Fantacalcio getty Svincolare o trattenere? È il dubbio di numerosi fantallenatori che (nel caso in cui non l’abbiano già fatta) saranno alle prese con l’asta di riparazione. Un momento fondamentale per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.