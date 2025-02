Bergamonews.it - Genitori e figli: tra sostegno e differenziazione

Leggi su Bergamonews.it

Durante l’adolescenza inizia un graduale processo di separazione che si conclude, in fase adulta, con la completadalle figure di riferimento. Questa fase evolutiva risulta particolarmente delicata poiché l’adolescente, pur non essendo ancora pronto per staccarsi completamente dal contesto di appartenenza, andrà a ricercare i propri spazi. Da un lato vi è dunque la necessità, da parte dei, di sollecitare l’autonomia delo, permettendogli di sperimentare il mondo esterno. D’altro canto il ragazzo non ha ancora raggiunto la piena maturazione e necessita di un ambiente che lo sostenga e supporti. Attraverso questo progressivo distacco, il ragazzo svilupperà la propria identità mantenendo comunque un legame con il proprio contesto famigliare di appartenenza. Dobbiamo tenere a mente che inon sono un prolungamento dei, ma persone autonome, con caratteristiche e interessi potenzialmente differenti.