Feedpress.me - Gelo di Riad: "Nessuna pace senza Stato palestinese". Il piano di Trump mina la ripresa degli Accordi di Abramo

L’ Arabia Saudita non procederà ad alcuna "normalizzazione delle relazioni" con Israelela nascita di unoindipendente con Gerusalemme Est come capitale . Il tema delladei colloqui suglidial centro dell’incontro alla Casa Bianca tra Donalde Benyamin Netanyahu . Il premier israeliano ha assicurato in conferenza stampa a Washington.