Gefran shopping tecnologico | Ora le macchine usano l’Ai

Brescia, 5 febbraio 2025 – Un passo in più in un futuro che è già presente. Può sintetizzarsi così il senso dell’operazione di, azienda specializzata nella progettazione e produzione di sensori, componenti e soluzioni per l’automazione e il controllo dei processi industriali, che ha sottoscritto l’accordo di investimento per l’acquisizione di una quota di minoranza di 40Factory Srl, una ex startup cresciuta significativamente, con sede operativa a Piacenza. Fondata nel 2018 dall’imprenditore Camillo Ghelfi assieme ai soci fondatori, 40Factory è oggi quella che si definisce una “scale-up tech“ che offre ai costruttori diindustriali e agli utilizzatori finali una piattaforma Industrial di Internet delle cose per la raccolta e l’utilizzo dei dati degli impianti ed è proprietaria di un sistema di intelligenza artificiale generativa dedicato all’assistenza nell’utilizzo delleindustriali: 1,5 milioni il giro d’affari nel 2024, 3 milioni quello stimato nel 2025.