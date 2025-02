Iltempo.it - Gaza "Riviera del Medio Oriente": ecco il piano di Trump. Tutte le reazioni

"Prendere il controllo" della Striscia diper "portare la stabilità nella Regione" e farla diventare la "delriente" dove "tutti coloro che vorranno viverci" potranno farlo "in pace e in una situazione molto migliore". Ildi Donaldper il futuro dell'enclave palestinese - che a suo dire "tutti amano" - deflagra nel complesso scacchiererientale. Il tycoon ha presentato la sua idea nel corso di una conferenza stampa con il presidente israeliano, Benjamin Netanyahu, nella notte italiana fra martedì e mercoledì procedendo poi a delle precisazioni ad alcune ore di distanza. Prima di tuttoha sottolineato che, a differenza di quanto ventilato, non ha preso "alcun impegno" per l'invio di militari Usa a. Inoltre, il ricollocamento dei palestinesi da lui previsto per effettuare la bonifica del territorio sarà "temporaneo" e, in ogni caso, qualsiasi passo sarà discusso "con gli Alleati nella regione".