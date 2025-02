Thesocialpost.it - Gaza, il piano di Trump: trasferire i palestinesi in un posto “così bello che non vorranno tornare”

Donaldha presentato unper il futuro diche prevede il trasferimento deiin luoghi“belli” da non farli desiderare di. L’ex presidente americano ha parlato al fianco di Benjamin Netanyahu, primo leader straniero a visitarlo alla Casa Bianca nel suo secondo mandato, avanzando l’idea di un controllo statunitense a lungo termine sulla Striscia.Leggi anche:annuncia un centro per migranti a GuantanamoIldi: “Sarà meraviglioso per iha dichiarato che la ricostruzione dipotrebbe portare “un numero illimitato di posti di lavoro e alloggi”, trasformandola in un polo di sviluppo economico. Ha inoltre affermato che la sua amministrazione farà “ciò che è necessario” per prendere il controllo dell’area, senza escludere l’invio di truppe americane.