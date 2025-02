Lapresse.it - Gaza, Hamas: “Il piano di Trump è razzista”

Leggi su Lapresse.it

ha respinto ildel presidente degli Stati Uniti Donalddi “prendere il controllo” della Striscia di, definendolo “” e volto a eliminare la causa palestinese. “La posizioneamericana è in linea con la posizione dell’estrema destra israeliana che vuole sfollare il nostro popolo ed eliminare la nostra causa“, afferma in una nota il portavoce diAbdel Latif al-Qanou. Lo riporta il Times of Israel.