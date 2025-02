Quotidiano.net - ‘Gaza americana’: i retroscena e le indiscrezioni su come è nato il piano (“folle”) di Trump

Leggi su Quotidiano.net

New York, 5 febbraio 2025 - La presa di controllo di Gaza da parte degli Stati Uniti per sviluppare un enormeimmobiliare, per trasformare la Striscia nella ‘Riviera del Medio Oriente’ è un'idea del presidente: ci ha pensato per almeno gli ultimi due mesi e ha presentato ilperché è arrivato alla conclusione che nessuno aveva idee nuove su Gaza. Questa la ricostruzione fornita da Axios, che cita una fonte vicina a. Il Wall Street Journal, citando fonti dell'amministrazione che si occupano di Medio Oriente, riferisce inoltre che solo il cerchio magico diera stato informato in anticipo sulper svuotare dai palestinesi Gaza. L'idea di inserire anche Gaza nell'ormai lunga lista degli obiettivi della politica espansionistica diè emersa – riferisce invece il Wsj – negli ultimi giorni durante i preparativi per l'incontro con Netanyahu.