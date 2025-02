Gatta salvata con la tac dal radiologo la procura di Aosta apre un fascicolo | Ipotesi di reato perseguibile d’ufficio

Leggi su Open.online

Ladiha aperto une diposto ulteriori accertamenti sulGianluca Fanelli, che ha ammesso di aver utilizzato la strumentazione ospedaliera per sottoporre la sua gattina ferita a una Tac e a un drenaggio di un pneumotorace. I fatti sono avvenuti all’ospedale Parini di, dove Fanelli è responsabile della struttura di Radiologia. L’Usl della Valle d’aveva avviato un’indagine interna per capire cosa fosse avvenuto e ha poi segnalato il tutto alla. Un atto, ha spiegato il direttore generale dell’azienda sanitaria Massimo Uberti, obbligato essendo presenti «diperseguibili». In questi casi, infatti, «il pubblico ufficiale ha l’obbligo di segnalazione in».La verifica in ospedale e la commissione di disciplina«L’ho saputo venerdì sera da una segnalazione verbale», ha raccontato Uberti in riferimento alle operazioni non autorizzate con cui il dottor Fanelli ha salvato la suaAthena.