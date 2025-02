Bergamonews.it - Gasperini: “Siamo perdenti sulle palle inattive. Cambi in avanti? Gli attaccanti vanno gestiti”

Bergamo. Amarezza per una sconfitta arrivata dopo una partita giocata alla pari: l’Atalanta esce dalla Coppa Italia contro il Bologna subendo un altro gol da palla inattiva, tema che inevitabilmente sta condizionando l’ultimo periodo, essendo il terzo consecutivo che arriva allo stesso modo.Gian Pieroin conferenza stampa evidenzia proprio questo aspetto nel post partita.La conferenza stampa di Gian PieroL’analisi della partita e le– “Due ottime squadre che hanno cercato la vittoria allo stesso modo con diverse situazioni, il rammarico è che, abbiamo preso gol a Torino, a Barcellona, è una situazione che ci penalizza nonostante una prestazione di qualità. Facciamo fatica a rimediare e ce la portiamo dietro da inizio anno, il conto è sicuramente in rosso, sono situazioni che in queste partite contano e le perdi, si perdono punti.