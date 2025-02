Ilrestodelcarlino.it - Futsal, subito i due match contro le capoliste

Un periodo delicato e indicativo questo per laCesena che in una ventina di giorni disputerà cinquee i primi dueleMantova e Mestre, sulla carta quindi gare più che probanti, dal pronostico inizialmente chiuso. I bianconeri ripartono dopo la sosta con quattro punti di vantaggio sulla zona playout e sono reduci da due partiteGenova e il pari a Modena che non solo come risultato ma come atteggiamento non hanno soddisfatto. La squadra deve essere più sul pezzo e in particolare deve raggiungere la migliore condizione fisica il croato Jamicic tornato a Cesena da poco e che rappresenta una pedina fondamentale, trainante del gruppo di Osimani. Sabato, alle 17.30, i romagnoli saranno in casala capolista Mantova che all’andata ebbe la meglio solo a 50 secondi dalla fine.