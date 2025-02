Ilgiorno.it - Fuori tutto per la magia dei saldi. Mercatino del riciclo e degli hobbisti

Leggi su Ilgiorno.it

per ladei, sabato, a Cernusco,del, giornata di shopping responsabile fra affari ed eventi. Tante le piazze coinvolte: Unità d’Italia, Gavazzi, Repubblica, Padre Giuliani. Alle 15.30 in piazza Matteotti la scena sarà dei trampolieri del Teatro dell’Equinozio con "Bal Folk con ReUm". Alle 16.30, "La SuperCasalinga in Home Sweet Home" con Roberta Paolini, acrobatica, giocoleria comica e ballerina. Alle 15.30 in piazza Unità d’Italia andrà in scena "DJ Grey Show". In Gavazzi alle 15.30 "Giovanni e Piero" e in piazza della Repubblica alle 16 "Mago di Ozz".