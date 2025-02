Ilgiorno.it - Fumo e paura a scuola. Alunni evacuati alle medie

Un’improvvisa fiammata alla plafoniera di un punto luce in un corridoio a piano terra, poi ildenso che si sparge velocemente nell’ambiente: sono stati attimi concitati quelli vissuti ieri mattina, poco prima delle 9, all’interno dellamedia Griffini di vicolo Olimpo a Casalpusterlengo quando, appunto, un improvviso corto circuito ha fatto scattare l’allarme e la successiva mobilitazione generale. È stato però il sangue freddo di un insegnante e del personale interno ad evitare guai peggiori tenuto conto che l’intervento per spegnere sul nascere il principio d’incendio è stato tempestivo: verso la plafoniera in fiamme è stato infatti riversato il contenuto di un estintore a polvere. Nel frattempo è scattato il protocollo interno di sicurezza che prevedeva l’evacuazione totale degli studenti: infatti, glicirca 350, oltre a tutto il resto del personale, sono stati fatti scendere dscale e fatti defluire nel cortile interno.