Fumo allo scalo pausa voli a Ciampino

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.36 Un piccolo incendio in un locale tecnico vicino alla torre di controllo ha causato la sospensione di atterraggi e decolli nelloromano di. Il personale della torre di controllo è infatti statontanato per ile il traffico aereo per questo momentaneamente sospeso. Non si registra invece nessun danno alle apparecchiature della torre di controllo.