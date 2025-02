Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia chiede uno scatto: "Speriamo in un approccio concreto"

"Piena disponibilità a collaborare per trovare soluzioni concrete. Tuttavia, non vorremmo ritrovarci ancora una volta davanti un film già visto: buone parole, propositi di collaborazione, ma, una volta usciti delle sedie istituzionali, tornare a sentire accuse reciproche e mancanza di azioni reali". Così, per, Marta Evangelisti (capogruppo in Regione), e Nicolas Vacchi (capogruppo in Città metropolitana di Bologna oltre che consigliere comunale a Imola) – nella foto – a margine della visita nel circondario del commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione, Fabrizio Curcio. "davvero che questa volta si riesca a dare risposte concrete ai cittadini, che non meritano di vivere nella paura", le parole dei due meloniani. Che aggiungono: "Ci teniamo a ringraziare chi ha gestito le difficili fasi dell’emergenza alluvionale: il commissario Figliuolo, la struttura che ha collaborato con lui e l’ingegnere Curcio.