Oasport.it - Franco Morbidelli soddisfatto: “Day-1 positivo con il nuovo team, sono stato veloce”

ha chiuso in quinta posizione la prima giornata dei test collettivi ufficiali pre-stagionali della MotoGP a Sepang in preparazione del Motomondiale 2025. Segnali sicuramente positivi in sella alla Ducati GP24 per l’italo-brasiliano, passato dalPramac al VR46 Racingcomecompagno di squadra di Fabio Di Giannantonio.“Èun ottimo primo giorno al rientro dall’inverno. Ho iniziato pian piano capendo il mio feeling con il. Midivertito molto, capendo le sensazioni e di cosa ho bisogno. Èun day-1perché già ci capiamo molto con la squadra ein pista“, raccontaal termine della prima delle tre giornate di test previste in Malesia.“È un modo diverso di lavorare quando non hai la moto factory, ma sicuramente abbiamo provato molte cose, èimportante.