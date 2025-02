Impresaitaliana.net - Franchising all’estero, Vecchione&Partners: “Essenziale una strategia di sviluppo”

Rosaria Tuccillo, avvocato dell’insegna Vecchione&Partners, snocciola le fasi cruciali dell’espansionedelle reti in«L’ingresso in un mercato estero di una rete inpresenta rischi e peculiarità ben diversi rispetto alla crescita nel mercato italiano. È fondamentale, infatti, un’adeguata pianificazione, specie sotto il profilo legale, che consenta di valutare preventivamente la possibilità di successo del progetto di internalizzazione. In questa fase, il Consulente Direzionale affianca il Franchisor nella individuazione di unadiinternazionale, tenendo conto delle differenze tra i mercati dal punto di vista economico e commerciale e soprattutto delle opportunità del nuovo mercato estero». Così Rosaria Tuccillo, consulente giuridico d’impresa dell’insegna Vecchione&Partners che si occupa di Consulenza Direzionale per le PMI di tutta Italia: .