Bergamonews.it - Francesco Gabbani per la quarta volta al Festival di Sanremo: in gara con “Viva La Vita”

Leggi su Bergamonews.it

Ormai tra i veterani deltorna sul palco dell’Ariston per partecipare alla settantacinquesima edizione.L’artista ha già gareggiato atre volte, con importanti risultati. La sua prima, nel 2016, l’ha infatti visto vincitore con la canzone Amen, presentata tra le nuove proposte. La seconda, nell’edizione del 2017, lo ha visto trionfare tra i big con la canzone Occidentali’s Karma. Nel 2020 si è poi nuovamente esibito con Viceversa, che gli hantito la seconda posizione in classifica.Nel 2024 è inoltre tornato a calcare il palco dell’Ariston in qualità di ospite, duettando con Fiorella Mannoia in un medley dei loro due grandi successi, Occidentali’s Karma e Che Sia Benedetta, rispettivamente primo e secondo classificati deldel 2017.Un ulteriore traguardo, sentito come molto importante dallo stesso cantautore, è poi l’uscita di Buttalo Via, il brano di Mina di cuiha scritto parole e musica.