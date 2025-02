Isaechia.it - Francesco Chiofalo esce allo scoperto con Manuela Carriero: “Ecco perché abbiamo preferito aspettare prima di dirlo a tutti!”

Leggi su Isaechia.it

è finalmente uscitocon la sua nuova fidanzata:.In questi ultimi mesi si è parecchio vociferato circa un presunto flirt tra l’ex protagonista di Temptation Island e la nota, discussa influencer Michelle Comi. I due infatti erano stati paparazzati insieme in giro per Roma e da lì ne era nato il gossip successivamente smentito dstessoche aveva tenuto a precisare:Se Michelle Comi è la mia fidanzata? Questa è la domanda più gettonata die mi sembra giusto rispondere. Assolutamente no! Tra me e Michelle non c’è mai stato nulla, sia a livello sentimentale, sia a livello fisico. Ci siamo conosciuti qualche mese fa e siamo diventati ottimi amici, ma nulla di più.Rispondendo sempre ad alcune curiosità dei follower peròha, ancora una volta, confermato di avere il cuore impegnato con un’altra nota influencer che avrebbe voluto tenere segreta:Sì sono fidanzato da mesi, ma non è né Michelle e nemmeno la mia ex fidanzata Drusilla Gucci.