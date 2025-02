Velvetgossip.it - Francesco Chiofalo e la nuova fidanzata: un bacio che rompe il silenzio

, conosciuto per la sua partecipazione a “Temptation Island” e per le sue relazioni molto seguite, ha finalmente ufficializzato il suo nuovo amore. Il 35enne romano ha condiviso sui social la sua relazione con Manuela Carriero, una giovane pugliese di 34 anni, ex tronista di “Uomini e Donne”. La loro storia, che ha suscitato notevole interesse, è stata rivelata attraverso un video su Instagram in cui i due si scambiano un, segnando un momento significativo nella loro vita insieme.La notizia della loro relazione non è stata del tutto inaspettata, poiché nei mesi precedenti si erano diffusi pettegolezzi su un possibile legame tra i due.ha sottolineato che la loro amicizia si è evoluta in qualcosa di più profondo: “Eravamo buoni amici e ci conoscevamo già da tempo.