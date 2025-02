Biccy.it - Francesca Michielin sul brano sanremese: “In stile Taylor Swift, ho già avvertito il mio ex”

al Festival di Sanremo 2025 porterà ilFango In Paradiso, unche ha scritto e che rivendica. “Questo pezzo mi rappresenta perché è la mia scrittura all’ennesima potenza: molto diretta, non è filosofica, rappresenta il modo che ho sempre avuto di scrivere” – ha dichiarato fra le pagine del settimanale Chi – “è proprio una ballad, molto anche in, che è un po’ il mio riferimento, il mio mito. Quindi è una cosa molto classica, ma molto moderna, allo stesso tempo“.Fango In Paradiso sarà proprio una “revenge song come quelle di“, però “mentre nelle sue revenge lei giustamente è arrabbiata, questo è unin cui non ho una posizione, in cui dico brutto s***o, è più un dire “io ci sono rimasta malissimo e non ho paura di dirlo”, cioè ti dico le cose in faccia, è uno sfogo, è anche un modo per dire che ci sta essere, uso un termine terribile, “sottoni”, e non è un problema, anzi!“.