"Francesca da Rimini – Un disastro comico" debutta da Henna Teatro e arte a Santa Maria Capua Vetere

Tempo di lettura: 2 minutiIl 20 gennaio 1980 sul secondo canale della Rai venne trasmessa per la prima volta “da– Tragedia a Vapore” di Antonio Petito, una farsa nota per essere innovativa nelottocentesco.Oggi, per il 9 febbraio 2025, un gruppo di giovani attori professionisti riporta in scena ildella vicenda di, raccontata per la prima volta da Dante nella Commedia, e debutteranno da.Nella scalmanata compagnia ci saranno Vittorio Passaro, Francesco Rivieccio (Federico Funelli nel recente debutto di Assunta Spina), Francesco Romano e ci verrà a trovare, inoltre, Domenico Pinelli: dopo essere passato Mario Autore, nelle sale dinon poteva mancare anche Domenico:ama i Fratelli De Filippo.“da” è un gioco teatrale, uno scherzo che avviene in comunione tra il pubblico e gli attori in scena.