Formazioni ufficiali Inter Primavera Milan: le scelte di Zanchetta e Guidi per i quarti di finale di Coppa Italia

di Redazione: lediper ididi. I 22 in campoSono state rese note ledi: le squadre guidate dae dasi affronteranno oggi per ididella. La sfida andrà in scena alle ore 18. Di seguito ledi formazione prese dai tecnici delle due compagini meneghine.(4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 29 Topalovic, 4, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 18 Mosconi. A disposizione: 21 Zamarian, 6 Maye, 9 Lavelli, 14 Bovo, 15 Perez, 16 Venturini, 19 Della Mora, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 28 Romano, 37 Vukoje. Allenatore: Andrea(4-3-3): 12Longoni; 2 Bakuone, 13 Dutu, 6 Paloschi, 98 Magni; 80 Eletu, 8 Sala, 55 Hodzic; 30 Bonomi, 99 Scotti, 10 Liberali.