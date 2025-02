Lanazione.it - Formazione e lavoro . Investiamo sui giovani

Leggi su Lanazione.it

La Camera di Commercio dell’Umbria ha approvato il Bando Vouchere Orientamento - anno scolastico 2024-2025, destinato alle imprese che intendano accogliere studenti di scuole superiori, università e istituti tecnici per tirocini formativi e percorsi di orientamento. L’iniziativa punta a rafforzare il collegamento tra il mondo della scuola e quello del, favorendo l’acquisizione di competenze pratiche da parte degli studenti e offrendo alle aziende un supporto economico per le attività di tutoraggio. Le imprese interessate possono presentare domanda tramite la piattaforma Web Telemaco. Le richieste saranno accolte in ordine cronologico a partire da oggi fino alle 17 del 30 luglio. Le aziende dovranno allegare la documentazione necessaria, inclusa la convenzione con gli istituti scolastici e i registri di presenza degli studenti.