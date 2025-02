Sport.quotidiano.net - Forlì è tornata in corsa per i playoff. È a -2 dal 7° posto. E presto potrebbe correre

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nell’ultima settimana, la Pallacanestro 2.015 è riuscita a tornare in linea di galleggiamento dopo i quattro ko in cinque partite del mese di gennaio, quando l’unica soddisfazione arrivò nel derby contro Rimini. Cinciarini e compagni sono reduci dalla ‘doppietta’ messa a segno in appena quattro giorni, tra l’agevole affermazione su Torino e la brillante vittoria in casa di Cantù (tre successi su quattro da Rimini in poi). In particolare, la trasferta in Brianza può segnare un passo fondamentale per il prosieguo di regular season. Innanzitutto per la classifica dei biancorossi, che è decisamente migliore rispetto ad appena dieci giorni fa. L’Unieuro occupa oggi l’ottavoin graduatoria, a quota 28 punti. Insieme a un gruppetto particolarmente combattivo: Avellino, Pesaro e Verona. In una potenziale classifica avulsa di fine campionato (gran parte degli scontri diretti sono ancora da disputare), queste squadre si contenderebbero un posizionamento, appunto, tra l’ottava e l’undicesima piazza.