Fondi pensione e patrimonio enti previdenziali, audizione dell'Enpapi

ROMA – Giovedì 6 febbraio la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degligestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in merito all’indagine conoscitiva sugli investimfinanziari e sulla composizione deldeglie deianche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell’economia reale, svolgerà l’del presidente e di altri rappresentanti dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (Enpapi).L’appuntamento, come informa una nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8.30, presso l’Aula del IV piano di Palazzo San Macuto.L'articoloL'Opinionista.