Ilrestodelcarlino.it - Fondi in arrivo per chi abbatte le barriere architettoniche

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Disponibili i contributi, cui si può accedere attraverso il Comune di Fiorano, per il superamento delle. Potranno essere richiesti, facendo domanda entro il prossimo 1 marzo, dalle persone disabili che risiedono nell’immobile interessato o da chi ne esercita la potestà o tutela, dal condominio dello stabile dove risiede la persona disabile, tramite l’amministratore dello stabile, nel caso si faccia carico delle spese per i lavori richiesto dalla persona disabile, dai direttori delle strutture socio-sanitarie residenziali ove abbia residenza la persona disabile interessata al contributo. Gli interventi per cui si chiede il contributo dovranno riguardare opere non ancora realizzate e su edifici esistenti e non ristrutturati dopo l’11 agosto 1989. Le domande, in carta da bollo da 16 euro, possono essere consegnate all’ufficio protocollo del Comune o inviate tramite Pec a comunefiorano@cert.