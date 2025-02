Lanazione.it - Fondazione Cr Firenze, al via 5 campagne di crowfunding

, 5 febbraio 2025 - Dai laboratori per ragazzi con disabilità fisiche e intellettive alla pièce teatrale per dar voce alle storie dei migranti. Sono cinque in totale ledi crowdfunding nate dall'incontro di altrettante associazioni del terzo settore e i giovani under 35 selezionati per partecipare alla sesta edizione di Social Innovation Jam. Il progetto diCr, all'interno di Siamosolidali, mira alla reciproca contaminazione fra nuove generazioni e associazionismo per dar vita a progetti innovativi. Ciascuna campagna di crowdfunding al raggiungimento del 50% del budget riceverà un raddoppio della cifra da parte diCrda un minimo di 7mila euro per un massimo di 10mila euro. "Nel corso degli anni - afferma Gabriele Gori, direttore generale diCr- sono stati oltre 80 i giovani motivati che si sono messi in gioco per questa iniziativa.