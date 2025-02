Calciomercato.it - Follia in Argentina: guardalinee colpito alla testa e match sospeso

L’arbitro Falcon Perez è stato costretto a interrompere la gara tra Godoy Cruz e Talleres dopo il ferimentofronte dell’assistente Attimi di paura e tensione durante iltra Godoy Cruz e Talleres, sfida valevole per la terza giornata del torneo di Apertura in.L’arbitro Falcon con il(screen You Tube) – Calciomercato.itGesto violento e da censurare nel corso della partita, con l’assistente Diego Martin che è statoda un oggetto contundente lanciato dagli spalti. Ilè stato ferito, causandogli un vistoso tagliofronte. L’arbitro Falcon Perez ha subito soccorso Martin (sanguinante per la ferita riportata) insieme ai medici, interrompendo dopo qualche minuto ildel campionato argentino. Partita sospesa per la cronaca e a data da destinarsi, con il direttore di gara scortato all’uscita dpolizia mentre l’assistente è stato trasportato in ospedale per tutte le cure del caso.